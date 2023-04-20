البوابة - يعكس المطبخ الموريتاني الأصيل تقاليد الطهي العربية والأفريقية. في شمال البلاد ، يتشابه الطعام إلى حد كبير مع المطبخ المغربي وفي الجنوب يشبه المطبخ السنغالي. كما لعب التأثير الاستعماري الفرنسي أيضًا دورًا رئيسيًا في تشكيل العديد من الأطباق التقليدية التي يتم تناولها في جميع أنحاء موريتانيا.

أطباق رمضانية من المطبخ الموريتاني

تقع موريتانيا في شمال غرب إفريقيا يحده المحيط الأطلسي والصحراء الغربية والجزائر ومالي والسنغال. تشتهر البلاد بصحاريها الشاسعة.

يتألف سكان موريتانيا من أعراق مختلفة ، بما في ذلك 70٪ من المغاربة - وهم من الأمازيغ (البربر) ومن أصول عربية ، و 30٪ من الأفارقة غير الناطقين بالعربية: ولوف وبامبارا وفولاس.

أطباق رمضانية من المطبخ الموريتاني

أشهر الأطباق الموريتانية

نظرًا لأن السكان المحليين عمومًا هم من البدو الرحل ، فقد تم تعديل الطعام ، خاصة في الشمال ، بحيث لا يحتاج الناس إلى الاعتماد كثيرًا على المكونات الطازجة. تشمل بعض النشويات الأساسية الكسكس والأرز والدخن والبطاطا والبطاطا الحلوة.

ذيبوديين ( Thieboudiene )

يعتبر الطبق الوطني لموريتانيا ، وهو معروف أيضًا باسم cheb-u-jin ويستهلك على نطاق واسع في المدن الساحلية. يتم تقديمه عمومًا كطبق رئيسي ، ويتم الاستمتاع به أيضًا في السنغال وغينيا بيساو وغينيا ومالي وغامبيا.

ذيبوديين هو طبق كلاسيكي في المطبخ الموريتاني وهو ببساطة طبق سمك وأرز تقليدي يتم تحضيره مع صلصة الطماطم ، كل ذلك في وعاء واحد. تشمل المكونات الأخرى البصل والجزر والملفوف والكسافا والفلفل الحار والجير وزيت الفول السوداني ومكعبات المرق.

تقليديا ، كان يتم إعداده باستخدام الأسماك فقط ، ولكن اليوم يستخدم لحم البقر أو الدجاج كبديل لهذا الطبق.

ياسا بوليه ( Yassa Poulet )

هو طبق يتم تحضيره باستخدام الدجاج المشوي والبصل المكرمل والليمون وأنواع مختلفة من البهارات. يشكل البصل أساس هذا الطبق ، وكلما زاد البصل ، كان مذاق الطبق أفضل!

يعتبر طبقًا سنغاليًا تقليديًا ، لكن عددًا كبيرًا من قبائل الولوف والبولار في موريتانيا يستهلكونه أيضًا. يرافقه عمومًا الأرز الأبيض ، يمكن استخدام لحم الضأن والأسماك بدلاً من الدجاج.

المحفي ( Mahfe )

المحفي ، المعروف أيضًا باسم يخنة الفول السوداني ، هو طبق مصنوع من الفول السوداني واللحوم (بشكل عام الدجاج أو لحم الماعز أو لحم الإبل). يتم تحضير اللحم بشكل خاص في صلصة الفول السوداني. يتم سحق الفول السوداني يدويًا أولاً حتى يتحلل في زيوته. ثم يتم خلطها مع معجون الطماطم والياكتيني (البامية المطحونة).

هناك العديد من أنواع من المكونات المختلفة المستخدمة في تحضير هذا الطبق حسب المنطقة. تشمل بعض هذه المكونات الشائعة الطماطم والبصل والثوم والملفوف والأوراق أو الخضروات الجذرية. عادة ما يصاحب المحفي أرز أبيض.

هاكو ( Hakko )

هاكو هي صلصة لذيذة يتم تحضيرها باستخدام أوراق الفول المطحون والفول السوداني واللحم. إنه طبق يستغرق وقتًا طويلاً وقد يستغرق طهيه حوالي ثلاث إلى أربع ساعات. وعادة ما يكون مصحوبة بالفول ، ثم يوضع فوقه الكسكس. يتم تحضير الكسكس باستخدام حبيبات صغيرة من الدخن أو القمح أو الشعير على البخار .

الشاي الموريتاني الحلو

الشاي الموريتاني الحلو هو شاي خاص بالمطبخ الموريتاني يتم تحضيره باستخدام الشاي الأخضر والسكر وأوراق النعناع. يتم غليه عدة مرات ويقدم بتقنية خاصة تسمى الرجوة ، والتي تتضمن رفع إبريق الشاي ثم صب الشاي. تساعد هذه العملية في تكوين رغوة رغوية ، مما يجعلها فريدة من نوعها.

يعتبر الشاي الموريتاني الحلو مشابهًا للشاي الأخضر الصيني. عادة ما يتم تناوله بعد الوجبات ويتم تحضيره أيضًا كمشروب ترحيبي للضيوف. يعتبر شرب الشاي من الطقوس الاجتماعية الشائعة في دول شمال وغرب إفريقيا.

المصدر: travelfoodatlas.com

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