حكم سماع الاغاني في رمضان

حكم سماع الأغاني في نهار رمضان، إن سماع الأغاني المحرمة ليس من المفطرات في رمضان كالأكل والشرب والجماع، ولكنه بلا شك يؤثر في الصيام وينقص من أجره، لأن الصوم يجب أن يكون صوماً حقيقياً بكف كل الجوارح عن المحرمات، وكيف يكون المسلم صائماً وهو يفعل المحرمات ويقترفها بجوارحه، كالغيبة والكذب وسماع الأغاني وغيرها، فمثل هذا الذي يقترف الذنوب والآثام أثناء صيامه لا حظ له منه إلا الجوع والعطش، كما صح في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي في الكبرى وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. فلا تكن مثل هؤلاء وحافظ على صيامك، واحرص على ملء وقتك بطاعة الله عز وجل. والله أعلم.

مبطلات الصيام في رمضان

الأكل أو الشرب عمداً

الجماع أو الإستمناء

القيء العمد

الحيض ونزيف ما بعد الولادة

غسيل الكلى

بعض الأدوية العلاجية

إدخال شيء للجوف دون طريق الفم

الحجامة

هل الأغاني في نهار رمضان تبطل الصيام؟

سماع الأغاني لا يبطل الصيام، وما يبطله، هو الأكل أو الشرب متعمدًا أو الجماع في نهار رمضان، ويعدّ صوم شهر رمضان المبارك من أكبر حُرمات الله تعالى، فهو خُمس الدين، لكونه أحد أركان الإسلام الخمسة، وقد جعله الله سبحانه وتعالى ميداناً للتنافس بين المسلمين وفرصة لكسب الأجر والاجتهاد في الطاعات وتحصيل الأجور، وفيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وفيه أنزل القرآن في ليلة القدر العظيمة، إلا أنّ من الناس من لم يقدر شهر رمضان قدره الصحيح فكانوا فيه كما يكونون في غيره إلا أنهم تركوا المأكل والمشرب في نهاره، ثم انتهكوا حرمته بما أرادوا من أقوال وأفعال.

أسباب تحريم سماع الموسيقى والأغاني

الاستماع إلى أصوات هذه الآلات وسيلة إلى الزنا، لأنه يحرك كوامن الشهوة في النفس.

تشغل عن ذكر الله، فلا يجتمع في قلب المؤمن حب القرآن وحب كلام الشيطان، كما ذكر بعض أهل العلم.

الغناء ينبت النفاق في القلب.

وقد يكون للتحريم أسباب غير ذلك مما لم يطلع عليه العلماء، لكن على المؤمن أن يجتنب المحرم وينفر منه، سواء علم علة تحريمه أو لم يعلمها، مع الجزم بأن الشريعة لا تحرم إلا ما اشتمل على مفسدة محضة، أو راجحة كالخمر والميتة والقمار والميسر وغير ذلك من المحرمات، والله أعلم.