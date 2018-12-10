آرسنال وليفربول يستعدان لخطف نجم ريال مدريد الشاب

ماركوس يورينتي (يمين) خلال مواجهة ريال مدريد وروما

يستعد ليفربول وآرسنال للتقدم بعروض خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة لنجم ريال مدريد ماركوس يورينتي.

وشارك يورينتي بصورة مستمرة مع ريال مدريد بعد تولي المدرب سانتياغو سولاري تدريب الفريق، إلا أنه لن يكون ضمن خطط النادي المستقبلية وفقاً لتقارير إعلامية.

ولذلك، يسعى الناديان الإنجليزيان لحسم صفقة النجم الصاعد سريعاً خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية بهدف الحصول على خدماته بمقابل مادي غير مرتفع.

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وكان يورينتي قد صرح في الأيام الأخيرة بما يفيد بأنه كان ممتعضاً من المعاملة التي كان يتلقاها في الفترة الأخيرة، حيث قال: "في بداية الموسم إذا أخبرتني بأني سأشارك في 4 مباريات متتالية لكنت سأعتقد بأنك تمزح.

"حين تحصل على الفرصة في ريال مدريد يجب عليك استثمارها، حدث ذلك أمام روما، وبعدها بدأت أحصل على فرص المشاركة التي كنت افتقدتها في الفترة التي سبقت".



يذكر أن ريال مدريد كان قد ضم ماركوس يورينتي صيف عام 2017، وجاء ذلك على أثر تقديمه لموسم رائع رفقة ريال سوسييداد.