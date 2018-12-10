حارس سابق: مصير ميسي دكة البدلاء لو كان في عصر بيليه

ليونيل ميسي

تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لهجوم جديد من قبل أحد رموز الكرة اللاتينية بعد تصريحات البرازيلي بيليه الأخيرة بحقه.

وكان بيليه قد أكد أن ميسي لاعب يسجل بطريقة واحدة في إشارة لاستعماله المستمر لقدمه اليسرى، وأشار إلى أنه لاعب غير متكامل مثل "الجوهرة السوداء".

وجاء الهجوم الجديد هذه المرة من قبل مواطن ميسي الحارس هوغو جاتي حارس مرمى بوكا جونيورز وريفر بلايت السابق.

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وأكد جاتي في تصريحاته لبرنامج "إل تشيرنغيتو" أن ميسي كان ليفشل بشكل مؤكد لو تواجد في عصر آخر غير الذي يتواجد فيه حالياً.

وقال جاتي: "لو تواجد ميسي في زمن بيليه أو دييغو أرماندو مارادونا لكان سيجلس على مقاعد الاحتياط ولا يشارك أساسياً أبداً".

وكان ميسي قد تعرض للانتقاد مؤخراً من قبل أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه الذي أكد أن الأرجنتيني لا يستطيع اللعب بكلتا القدمين أو تسجيل الأهداف بالرأس، وأنه لا يملك إلا مهارة واحدة فقط يكررها باستمرار.

يذكر أن ميسي يستعد حالياً لخوض مباراة ختام مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام، وهي البطولة التي يحمل الهداف الأرجنتيني لقبها أربع مرات.