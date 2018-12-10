كاسيميرو يتحدى الإصابة للمشاركة في كأس العالم للأندية

كاسيميرو

يتواجد لاعب الوسط كاسيميرو في قائمة ريال مدريد حامل لقب كأس العالم للأندية، رغم الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، وجعلته يغيب عن عدد من المباريات.

ويتحدى الدولي البرازيلي الإصابة، من أجل اللحاق بالملكي في الوقت المناسب للمشاركة في البطولة.

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وقرر المدير الفني سانتياغو سولاري استدعاء الأسماء المعتادة، باستثناء خيسوس فاييجو للإصابة، ليخرج من القائمة النهائية لبطل أوروبا.

يذكر أن ريال مدريد حقق الأحد فوزاً هزيلاً على هويسكا متذيل ترتيب الدوري الإسباني بهدفٍ نظيف حمل توقيع الجناح غاريث بايل.