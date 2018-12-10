بيانيتش: نسخة يوفنتوس الحالية الأفضل

ميراليم بيانيتش

يرى ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس أن التشكيلة الحالية هي الأفضل للفريق خلال السنوات الأخيرة، وأن الوقت الحالي هو الأنسب للتتويج بالثلاثية في ظل استقطاب النجم كريستيانو رونالدو.

وكان رونالدو البالغ من العمر 33 عاماً قد انتقل ليوفي خلال فترة الانتقالات الصيفية قادماً من ريال مدريد في صفقة تجاوزت قيمتها الـ 100 مليون يورو.

وقال الدولي البوسني عن تشكيلة يوفنتوس الحالية في حديث لقناة "راي سبورت" الإيطالية: "حلمي هو التتويج بدوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس، سنفعل كل ما بوسعنا لتحقيق هذا الحلم.

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"يجب أن نحلم بالثلاثية وأن يكون هذا هدفنا، عندما جئت إلى هنا أظهر لي الرئيس صورة للفريق وهو متوج بالدوري الإيطالي خمس مرات متتالية، وقال لي أن علينا تحقيق إنجازات أكبر، وبالفعل نجحنا وتوجنا سبع مرات على التوالي باللقب المحلي".

وتابع لاعب وسط روما السابق حديثه: "يدير (المدرب ماسيميليانو) آليغري المجموعة بشكل رائع، كما أن رونالدو قدم لنا الإضافة المطلوبة، أعتقد أن هذه هي النسخة الأفضل من يوفنتوس".