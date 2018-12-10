فالفيردي يقرر إراحة سواريز أمام توتنهام

لويس سواريز

قرر إيرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة إراحة أكثر من لاعب في مواجهة توتنهام هوتسبير غداً الثلاثاء ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا أبرزهم المهاجم لويس سواريز.

ويخوض البارسا المواجهة على ملعب كامب ناو بعد ضمان التأهل مبكراً لدور الـ 16.

وقال فالفيردي: "شعر سواريز بآلام طفيفة، لن أجازف بالدفع به في المباراة، أعتقد أنه الوقت المناسب لإراحة بعض النجوم، ربما يحتاج ميسي إلى الراحة أيضاً.

بيانيتش: نسخة يوفنتوس الحالية الأفضل

حارس سابق: مصير ميسي دكة البدلاء لو كان في عصر بيليه

10 نجوم خارج الخدمة بعد كأس العالم 2018

كلوب يعبر عن تفاؤله قبل مواجهة ليفربول ونابولي

سبورت: الكرة الذهبية تخجل من تقصيرها بحق ميسي

"ما يهمني حالياً أن يخوض الفريق المباراة برغبة الفوز، لا يوجد شيء يدعو للقلق أو الخوف، على الفريق أن يقدم أفضل مستوى لديه وأن يسعى للفوز حتى إذا كنا حسمنا التأهل، فعلنا ذلك أيضاً الموسم الماضي عندما حققنا الفوز في آخر مباراة رغم حسمنا للتأهل".

وتطرق فالفيردي للحديث عن عثمان ديمبيلي والأنباء التي تحدثت عن عدم التزامه تدريبياً فقال: "ديمبيلي لاعب يتمتع بموهبة رائعة، يقدم أفضل ما لديه داخل الملعب ويساعدنا كثيراً، لكن عليه الالتزام بقواعد الفريق مثله مثل بقية اللاعبين، سنساعده من أجل تحقيق ذلك، ما زال صغيراً في السن ويستطيع تجاوز ذلك".