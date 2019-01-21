آرسنال يسعى لتعزيز صفوفه بدينيس سواريز

دينيس سواريز

يأمل أوناي إيمري مدرب آرسنال تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بضم صانع الألعاب دينيس سواريز من برشلونة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن النادي الإنجليزي عازم على ضم الإسباني البالغ عمره 25 عاماً والذي سبق له اللعب تحت قيادة إيمري في إشبيلية.

لكن آرسنال لا يملك المال الكافي بسبب الرواتب الكبيرة للفريق حالياً وهو ما يعني إمكانية ضمه على سبيل الإعارة.

ورفض إيمري خلال المؤتمر الصحفي بعد الفوز 2-0 على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الإجابة عن سؤال حول اقتراب فريقه من ضم سواريز، لكنه لمح إلى أن النادي يعمل على احتمالات مختلفة ستساعد على مدار الأشهر الأربعة المقبلة في المنافسة.

وأجاب إيمري عند سؤاله بوضوح عما إذا كان سواريز سيتواجد ضمن تشكيلة آرسنال عندما يواجه غريمه مانشستر يونايتد في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي الجمعة المقبل قائلاً: "سأكون سعيداً لو حدث ذلك. أعلم أنها فترة انتقالات صعبة لو جاء لاعب من أجل مساعدتنا سأكون سعيداً، لكن النادي يقوم بما يتوجب فعله وعلينا الانتظار".

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وزاد سواريز من تكهنات انتقاله إلى لندن عندما ضغط على زر الإعجاب بما نشره آرسنال عبر حسابه على موقع "إنستغرام" حول الفوز على تشيلسي.

وترك برشلونة اللاعب خارج تشكيلته المكونة من 24 لاعباً قبل مواجهة ليغانيس في الدوري الإسباني (أمس).

وربما يساعد سواريز في حل لغز إيمري في خط وسط فريقه إذ لا يبدو أنه يفضل إشراك مسعود أوزيل بعدما ظهر النجم الألماني في التشكيلة الأساسية في 12 مباراة فقط في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وارتبط اسم آرون رامزي لاعب الوسط بالانتقال إلى يوفنتوس الصيف المقبل بعدما انهارت مفاوضات تجديد عقده مع الغانرز في سبتمبر الماضي.

ويظل الهدف الرئيسي لآرسنال هو التأهل لدوري أبطال أوروبا والتي غاب عنها في الموسمين الماضي والحالي.