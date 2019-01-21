مورينيو يستفز مانشستر يونايتد

جوزيه مورينيو

يواصل جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الكشف عما حصل معه هذا الموسم قبل أن يترك منصبه مع الشياطين الحمر، بعدما أصبح محللاً في شبكة "بي إن سبورتس" القطرية.

وأجاب البرتغالي عن سؤال خلال الاستديو التحليلي لمباراة القمة بين تشلسي وآرسنال، ضمن المرحلة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، عن توقعه إن كان مانشستر يونايتد سيحقق لقب البطولة عندما كان مديراً فنياً.

وقال مورينيو: "كنت أعلم منذ بداية الموسم الحالي 2018-2019 أن مانشستر يونايتد لم يكن سيدخل في السباق على لقب الدوري الإنجليزي"، بسبب البداية التي بدأها مع فريقه السابق.

ملخص مباراة جنوى وميلان 0-2 الدوري الإيطالي

ملخص مباراة أستراليا وأوزبكستان 0-0 (4-2) كأس آسيا 2019

تقرير: موراتا في طريقه إلى أتلتيكو مدريد

رسمياً: ديمبيلي يغيب عن الملاعب قرابة الأسبوعين

تقرير: برشلونة يقترب من ضم بواتينغ



وأضاف: "أعتقد أن الأندية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم متنافسة فيما بينها بشكل كبير، لكنه الآن بات من الممكن أن يتم التنبؤ بما سيحصل قليلاً، أتوقع أن ينحصر اللقب بين فريقين.

"الصيف الماضي، قامت إدارة إيفرتون باستثمار كبير جداً، لكني لم أشعر قط أنهم من الممكن أن يكونوا ضمن الأندية الستة الآوائل في الدوري".

وختم البرتغالي حديثه بالقول: "أظن أن المنافسة على اللقب ستنحصر بين مانشستر سيتي وليفربول، لأني شعرت منذ البداية أن أحدهما سيتواجد على منصة التتويج الصيف المقبل".