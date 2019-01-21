ملخص مباراة أستراليا وأوزبكستان 0-0 (4-2) كأس آسيا 2019

لاعبو أستراليا يحتفلون بالفوز

نجح منتخب أستراليا في حجز مقعده في ربع نهائي كأس أمم آسيا بعد الفوز الصعب على نظيره الأوزبكي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ 16 من البطولة التي تقام في الإمارات في الفترة ما بين الخامس من يناير وحتى الأول من فبراير.

وانتهت المباراة في زمنيها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بعد الأداء الدفاعي القوي لفريق المدرب هيكتور كوبر أمام حامل لقب النسخة الماضية.

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ولم ينته اللقاء الذي استضافه ملعب خليفة بن زايد بمدينة العين سوى بركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح منتخب أستراليا بنتيجة 4-2.

بهذه النتيجة، سيواجه منتخب أستراليا الفائز من مباراة منتخبي الإمارات وقيرغيزستان في ربع النهائي يوم الجمعة الخامس والعشرين من الشهر الجاري على ملعب هزاع بن زايد.