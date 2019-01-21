ملخص مباراة جنوى وميلان 0-2 الدوري الإيطالي

سوسو يرفض الاحتفال بهدفه احتراماً لفريقه السابق

استعاد ميلان المركز الرابع بعد فوزه على مستضيفه جنوى بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب لويجي فيراريس لحساب المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي.

جاء هدفا الروسونيري في الشوط الثاني عن طريق فابيو بوريني (72)، وسوسو (83).

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بهذا الفوز، ارتقى ميلان للمركز الرابع بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة، فيما تجمد رصيد جنوى عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.