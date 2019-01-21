رونالدو يعود الثلاثاء إلى مدريد لحضور جلسة محاكمته

كريستيانو رونالدو

سيعود كريستيانو رونالدو ليوفنتوس إلى العاصمة الإسبانية مدريد، غداً الثلاثاء، لحضور جلسة محاكمة تتعلق بقضية تهرب ضريبي.

وقد يقر الدولي البرتغالي الذي غادر ريال مدريد الصيف الماضي إلى بطل إيطاليا، بالتهمة الموجهة إليه بعد أن وافق على تسوية يدفع بمقتضاها 18.8 مليون يورو لسلطات الضرائب الإسبانية.

لكن من غير المرجح أن يقضي رونالدو أي وقت في السجن، لأن القانون الإسباني ينص على أن أي عقوبة أقل من عامين في أول جريمة يمكن إيقاف تنفيذها.

وقال مكتب المدعي العام أنه طالب بتغريم رونالدو مبلغ 5.7 مليون يورو (6.5 مليون دولار)، وذكرت تقارير أن رونالدو دفعها بالفعل إضافة إلى ما يقدر بنحو مليون يورو فائدة مستحقة.

وقالت مصادر قضائية أن الغرامة التي سيتم إقرارها في جلسة الثلاثاء، ستكون أحد البنود ضمن اتفاق أشمل في التسوية التي تم التوصل إليها سابقاً.

وسيتوجه رونالدو البالغ من العمر 33 عاماً، والذي ساعد فريقه الجديد في تصدر الدوري الإيطالي، مباشرة إلى مدريد، بعد انتهاء مباراة يوفنتوس أمام كييفو اليوم الاثنين.

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وكان من المقرر أن تعقد الجلسة اليوم، لكن مكتب المدعي العام في إسبانيا قال أن الموعد أصبح الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تنتهي الجلسة في اليوم نفسه وأن تكون قصيرة، في ظل تصريحات مسؤولين قالوا فيها أن جلسة الاستماع ستقتصر على سماع تأكيد رونالدو قبوله التسوية.

وكانت العديد من التقارير أوضحت أن أزمة رونالدو مع الضرائب كانت من أبرز أسباب رحيله عن ريال مدريد.

وسبق للبرتغالي أن دافع عن نفسه خلال الإدلاء بأقواله أمام المحكمة وأكد لم يخف أي شيء “قط” وأنه “لم يكن ينوي التهرب من دفع الضرائب”، إلا أنه قبل التهمة لاحقا بتوصية من فريق الدفاع الخاص به.

واتهمت النيابة رونالدو في بادئ الأمر بالتهرب الضريبي في مبلغ 14.7 مليون يورو إلا أنها بعد الاتفاق مع الدولي البرتغالي خفضته إلى 5.7 مليون، علماً بأن لاعب يوفنتوس سيكون عليه أن يدفع 18.8 مليون بين غرامات وفوائد.

وتشبه قضية رونالدو قضايا لاعبي كرة آخرين مثل لوكا مودريتش ومارسيلو وراداميل فالكاو وآنخيل دي ماريا وخافيير ماسكيرانو الذين توصلوا لاتفاقات مع النيابة لتخفيف عقوبات محتملة.