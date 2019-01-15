آرسنال يعرض أوزيل على يوفنتوس وإنتر

مسعود أوزيل

يبذل آرسنال مجهودات مكثفة هذا الشهر سعياً منه للتخلي عن صانع الألعاب مسعود أوزيل.

ويبدو المدرب أوناي إيمري غير مقتنع بقدرات النجم الألماني بعدما استبعده من بعض المباريات الهامة، وآخرها الخسارة من ويست هام بهدف نظيف السبت الماضي.

وأكد موقع "توتوميركاتوويب" الإيطالي أن راتب أوزيل يعد أحد أهم الأسباب التي تدفع آرسنال للتخلص منه، وقد تم عرض اللاعب على الثنائي إنتر ويوفنتوس هذا الشهر.

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ويطمح الغانرز في بيع أوزيل سريعاً لتوفير أجره الذي يصل إلى 300 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

وفي حالة بيع صاحب الـ 30 عاماً، سيتمكن النادي اللندني من استغلال قيمة انتقاله للإنفاق على تدعيم الفريق.

تأتي هذه التطورات بعدما أكد إيمري مؤخراً أن ناديه لا يمتلك الأموال الكافية لشراء لاعبين في يناير، وأنه يسعى فقط لاستعارة مدافع وجناح.

يذكر أن آرسنال يحاول التعاقد حالياً مع دينيس سواريز لاعب وسط برشلونة، في صفقة قد تقلل من مشاركات أوزيل أكثر مع الفريق بحال بقائه.