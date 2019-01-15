دي خيا: لا أفكر بالرحيل عن مانشستر يونايتد

دافيد دي خيا

صرح الحارس دافيد دي خيا عن رغبته بالبقاء طويلاً ضمن صفوف مانشستر يونايتد، مفنداً التقارير التي تحدثت عن رغبته في الرحيل.

وكان الدولي الإسباني قد قدم أداءً أسطورياً أمام توتنهام الأحد الماضي، حين تصدى لـ 14 فرصة مما جعله محور الحديث مرة أخرى.

وأكد دي خيا أنه سعيد بالنتائج الإيجابية التي حققها يونايتد في الفترة الأخيرة، مشيداً بالعمل الكبير الذي قام به المدرب الجديد أولي غونار سولشاير.

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وحول احتمالية رحيله، قال دي خيا: "أنا سعيد في مانشستر يونايتد وأشعر أن جميع الأجواء رائعة هنا، العمل الذي نقدمه جميعاً يبشرني بقادم أفضل.

"لم أفكر في الرحيل مؤخرًا، أفكر فقط في تقديم أفضل ما لدي من أجل الفريق، هذا هو ما يفكر به جميع اللاعبين في المرحلة الحالية".

يذكر أن اسم دي خيا ارتبط مؤخراً بالرحيل عن مانشستر يونايتد، وذلك قبل إقالة المدرب السابق جوزيه مورينيو.