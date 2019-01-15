زلاتان إبراهيموفيتش

رد النجم زلاتان إبراهيموفيتش، على تصريحات أدلى بها النجم كريستيانو رونالدو بعد انتقاله من ريال مدريد إلى يوفنتوس مبرراً ذلك الانتقال بأنه "تحدٍ جديد".

وانتقل الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، من ريال إلى يوفي مقابل أكثر من 100 مليون يورو، منهياً 9 سنوات حافلة بالألقاب مع الملكي.

وحقق النجم البالغ من العمر 33 عاماً، بداية جيدة مع فريق "السيدة العجوز"، حيث سجل 15 هدفاً في 25 مباراة.

وبعد فترة قصيرة من انتقاله إلى تورينو، اعتبر رونالدو أن اختياره ليوفنتوس كان سعياً منه لإيجاد تحدٍ جديد، ودعا غريمه السابق في الليغا ليونيل ميسي لاتخاذ خطوة مشابهة.

وقال في تصريحات لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "لا أفتقد ميسي، ربما هو يفتقدني. ربما هو يحتاج لوجودي".

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ودعا رونالدو ميسي للعب في الدوري الإيطالي، قائلاً: "أود رؤيته يلعب في إيطاليا. عليه خوض نفس التحدي الذي خضته والانتقال إلى إيطاليا".

إلا أن كلام رونالدو لم يعجب إبراهيموفيتش، ووصفه بأنه "هراء" وفقاً لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، إذ اعتبر النجم السويدي، أن رونالدو لجأ إلى الخيار الأسهل، لأن يوفنتوس فاز بلقب الدوري الإيطالي في الأعوام السبعة الماضية.

وتساءل "إبرا" ساخراً: "لما لم ينتقل رونالدو إلى نادٍ من الدرجة الثانية، ويساعده على الوصول إلى الدرجة الأولى ويصبح بطلاً، إن كان يبحث عن التحدي؟



وأضاف: "ذلك هراء، الانتقال إلى يوفنتوس لا يعد تحدياً على الإطلاق."

ولعب إبراهيموفيتش لبرشلونة ومانشستر يونايتد ويوفنتوس إنتر ميلان وأي سي ميلان وأياكس أمستردام وباريس سان جيرمان، وهو حاليا في صفوف لوس أنجيليس غالاكسي الذي سجل معه 22 هدفاً في 27 مشاركة.