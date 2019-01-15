أهداف مباراة أستراليا وسوريا 3-2 كأس آسيا 2019
لاعبو سوريا يحييون الجماهير بعد نهاية المباراة
نجح المنتخب الأسترالي في حسم تأهله لدور الـ 16 من كأس آسيا بعد فوزه على غريمه السوري بصعوبة بنتيجة 3-2 ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.
جاءت أهداف حامل اللقب عن طريق أوير مابيل (41)، وكريس إيكومونيديس (54)، وتوم روجيتش (90+3)، أما هدفا الخاسر فحملا توقيعي عمر خربين (43)، وعمر السومة (80 من ركلة جزاء).
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ترتيب المجموعة الثانية النهائي:
1- الأردن 7 نقاط.
2- أستراليا 6 نقاط.
3- فلسطين نقطتان.
4- سوريا نقطة واحدة.
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