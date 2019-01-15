ملخص مباراة الأردن وفلسطين 0-0 كأس آسيا 2019

النشامى يحتفلون بالتأهل

حسم التعادل السلبي مواجهة منتخبي فلسطين والأردن التي أقيمت في ختام مباريات المجموعة الثانية من كأس آسيا 2019.

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ورفع منتخب الأردن رصيده بهذه النتيجة إلى 7 نقاط ليضمن التأهل على رأس المجموعة، فيما رفع منتخب فلسطين رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث ليحتفظ بآمال ضعيفة في بلوغ الدور الثاني.

ترتيب المجموعة الثانية النهائي:

1- الأردن 7 نقاط.

2- أستراليا 6 نقاط.

3- فلسطين نقطتان.

4- سوريا نقطة واحدة.