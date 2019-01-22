آرسنال يفاوض ريال مدريد لاستعارة خاميس

خاميس رودريغيز

يواصل أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال سعيه لتدعيم فريقه خلال يناير الجاري بصفقات جديدة.

وسبق للمدرب الإسباني وأن صرح أكثر من مرة برغبته في التعاقد مع لاعب جناح وقلب دفاع، لمساعدة الغانرز فيما تبقى من الموسم.

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وأكدت تقارير رغبة النادي اللندني في ضم دينيس سواريز لاعب وسط برشلونة، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

لكن صحيفة "إينديبندنت" البريطانية أكدت تفاوض آرسنال مع ريال مدريد بهدف استقطاب خاميس رودريغيز.

الدولي الكولومبي يقضي فترة إعارة في بايرن ميونيخ لمدة موسمين، مع وجود بند يتيح له شراءه بشكل نهائي.