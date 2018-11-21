آسينسيو: تصريحاتي أسيء فهمها

ماركو آسينسيو

نفى ماركو آسينسيو جناح ريال مدريد التصريحات التي نسبت إليه والتي أشار فيها إلى أنه يرفض أن يحمل على عاتقه عبء قيادة الفريق مشيراً إلى أن صرح به أسيء فهمه.

وسبق لآسينسيو أن أكد أنه لا يزال صغيراً في العمر ولا يمكنه أن يكون قائد ريال مدريد في الوقت الراهن.

وأوضح الدولي الإسباني في حوار مع مواطنته صحيفة "ماركا": "لم أقصد أني أتهرب من المسؤولية كما فسر البعض تصريحاتي، لكني أعرف أني حديث العهد على النادي وهذا فقط موسمي الثالث، لكن هنالك آخرين في ريال مدريد منذ سنوات.

"بالطبع جميعنا نحمل مسؤولية ريال مدريد ونهدف دائماً لأن نكون على قدر الموعد. أعلم أن حجم الضغط كبير فإما أن يرانا الجمهور الأفضل أو الأسوأ ولا يوجد خيار وسط".

وأكد آسينسيو أنه يمتلك طموحات كبيرة في ريال مدريد ويرغب في أن يثبت نفسه للمدرب الجديد سانتياغو سولاري، مشيراً إلى أنه لم يحصل على دقائق من قبل سوى بسبب مجهوده وشخصيته.

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واختار النجم الشاب مركزه المفضل موضحاً أنه يلعب على الرواق الأيمن أو في العمق وهذا ما يمكنه من تسجيل الأهداف فيما ينخفض مستواه على الجهة اليسرى.

وحول شائعات إمكانية التعاقد مع إيدين هازارد من تشيلسي، قال آسينسيو: "كل ما يشغل بالي أن أقدم أفضل ما لدي في كل مرة أشارك فيها، أما الصفقات فهي مهمة الإدارة والأمر يتعلق بالبطولات التي سنحققها، هذا الأمر لا يقلقني على الإطلاق.

"أسوأ لحظاتي كانت الخروج من كأس العالم الأخيرة وأفضلها الفوز بدوري أبطال أوروبا في كارديف أمام يوفنتوس، أرى أن ريال مدريد يتحسن مؤخراً ونتطلع للاستمرارية".

وحصد آسينسيو لقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع ريال مدريد وكان السوبر الأوروبي أول بطولاته رفقة الفريق.