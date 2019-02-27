ملخص مباراة مانشستر سيتي وويست هام 1-0 الدوري الإنجليزي

أغويرو يحتفل بهدفه

واصل مانشستر سيتي مطاردته لليفربول المتصدر بفوزه المهم والصعب على ضيفه ويست هام يونايتد بهدفٍ دون رد على ملعب الاتحاد ضمن المرحلة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء الهدف الوحيد عن طريق سيرجيو أغويرو من ركلة جزاء في الدقيقة 59.

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ورفع مانشستر سيتي رصيده بالتالي إلى 68 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول المتصدر.

في المقابل، تجمد رصيد ويست هام يونايتد عند 36 نقطة في المركز العاشر.