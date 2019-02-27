أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة 0-3 كأس ملك إسبانيا

برشلونة إلى نهائي كأس الملك

تأهل برشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بعد فوزه الكبير على مستضيفه ريال مدريد بثلاثيةٍ دون رد على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن إياب نصف النهائي وبمجموع مواجهتي الذهاب والعودة (4-1) بعدما تعادل الطرفان بهدفٍ لمثله في المباراة الأولى.

جاءت أهداف مواجهة الإياب عن طريق لويس سواريز (هدفان) في الدقيقتين 50 و (73 من ركلة جزاء)، ورافاييل فاران (69 بالخطأ في مرمى فريقه).

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ورغم الفرص التي أهدرها الملكي عن طريق كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور، نجح البارسا بخبرته في تحقيق الفوز.



بهذا التأهل، سيلاقي برشلونة في النهائي الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين ريال بيتيس وفالنسيا.