آليسون يثق في قدرة دفاع ليفربول على إيقاف نيمار

آليسون بيكر

أعرب آليسون بيكر حارس ليفربول عن ثقته في مقدرته وزملائه على إيقاف خطورة نيمار حينما يحل فريقه ضيفاً على باريس سان جيرمان غداً الأربعاء، في مواجهة حاسمة ضمن الجولة الخامسة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وتحدث الدولي البرازيلي عن مواجهة مواطنه، وعن قدرة الريدز على إيقافه خلال المباراة، حيث قال في تصريحات صحفية: "ستكون مباراة جيدة جداً، لديهم نيمار ضد مدافعينا.

"دفاعنا عظيم جداً ويستطيع إيقاف نيمار، ستكون مواجهة ممتعة لكل من يشاهدها".

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وقال آليسون عن تأقلمه في ليفربول: "ما زلت أعتاد على الأجواء والثقافة يوماً بعد الآخر، اشعر بسعادة كبيرة في الوقت الحالي سواء مع الفريق أو المنتخب".

ويخوض ليفربول مواجهة الغد، وهو في المركز الثاني في مجموعته متساوياً مع نابولي برصيد النقاط، وبفارق نقطة عن باريس صاحب المركز الثالث.