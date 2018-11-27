رونالدو ينافس مبابي وغريزمان على جوائز غلوب سوكر

أنتوان غريزمان

عشاق كرة القدم على موعد مع مباراة شرسة أبطالها كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي وأنتوان غريزمان للفوز بجائزة "غلوب سوكر" عن فئة أفضل لاعب في العالم في نسختها العاشرة والتي ستقام في منتجع مدينة جميرا في دبي في 3 من يناير 2019.

بوفون على موعد مع إنجاز جديد

راكيتيتش يلمح لإمكانية العودة للدوري الألماني

يوفنتوس يتطلع لاستعارة بوغبا في يناير

تقرير: باريس سان جيرمان يسمح لنيمار بالعودة لبرشلونة

تحديد موعد إقامة نهائي كأس ليبيرتادوريس

ويتصدر قائمة المرشحين أيقونة يوفنتوس ونجما منتخب فرنسا بطل كأس العالم FIFA لحفل توزيع الجوائز التقليدي الذي سيقام بالتعاون مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثالث عشر الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي.