آليغري: على رونالدو تسجيل كل ركلة جزاء حتى نسامحه

كريستيانو رونالدو

مازح مدرب يوفنتوس ماسيميليانو آليغري النجم كريستيانو رونالدو وقال أن عليه أن يسجل جميع ركلات الجزاء ليوفي حتى يسامحه الفريق على هدفه العام الماضي ضدهم بقميص ريال مدريد.

وسجل الهداف البرتغالي ركلة جزاء مثيرة للجدل في الدقيقة 90+8 من مباراة الإياب بين الغريمين في دوري الأبطال منحت ريال مدريد بطاقة العبور لنصف النهائي.

وسجل رونالدو أمس السبت ركلة جزاء في انتصار يوفنتوس على فيورنتينا بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى 10 أهداف هذا الموسم.

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وقال آليغري في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "رونالدو ينفذ ركلات الجزاء بعد تلك التي سددها ضدنا في الدقيقة 90+8 بسرعة 139 كم/ساعة.

"بعد كل ذلك هل من المفترض أن أجعل أحد آخر يسدد ركلات الجزاء؟ لابد أن يفعل شيء حتى نسامحه، يجب أن يسددها وأن يسجلها دائماً".

ورفع يوفنتوس الفارق مع أقرب ملاحقيه نابولي إلى 11 نقطة قبل لقاء الأخير مساء اليوم أمام أتالانتا.