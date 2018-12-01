ملخص مباراة ريال مدريد وفالنسيا 2-0 الدوري الإسباني

ريال مدريد يستفيق محلياً بعد خسارته الكبيرة 0-3 أمام آيبار في المرحلة الماضية

استفاق ريال مدريد محلياً بعد كبوته الأخيرة وحقق الفوز على ضيفه فالنسيا بهدفين دون رد على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن المرحلة الـ 14 من الدوري الإسباني.

جاء الهدفان عن طريق دانييل واس (8 بالخطأ في مرمى فريقه)، ولوكاس فاسكيز (83).

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كروس: ريال مدريد بيتي

بهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 23 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 17 نقطة ليتراجع بدوره إلى المركز الثالث عشر.