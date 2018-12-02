محمد صلاح على موعد مع رقم تاريخي

محمد صلاح

يستعد النجم محمد صلاح لقيادة فريقه ليفربول في ديربي ميرسيسايد أمام ضيفه إيفرتون اليوم الأحد على ملعب آنفيلد في قمة مباريات المرحلة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي عملاقا شمال إنجلترا في مواجهة مرتقبة تحمل أهمية كبيرة للريدز الذين يطمحون في مواصلة الصراع على اللقب الغائب منذ عام 1990، لكن الأمر يحمل للملك المصري أبعاداً أخرى، أكثر تاريخية، إذ يعني تسجيل صلاح هدفين فقط دخوله تاريخ ليفربول مرة جديدة لكن برقم هائل، يصعب تحطيمه في القريب العاجل.

فمباراة اليوم هي رقم 50 للنجم المصري بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي، وفي مبارياته الـ 49 السابقة نجح صلاح في تسجيل 39 هدفاً.

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ويعني ذلك أنه لو أحرز المصري هدفه رقم 40 فسيجعله ذلك يعادل رقماً صمد منذ القرن قبل الماضي وتحديداً منذ عام 1898، وحققه وقتئذ لاعب ليفربول جورج آلان الذي نجح في إحراز 40 هدفاً في أول 50 مباراة له مع الفريق.

أما تسجيل الثنائية فيمنح صلاح الرقم القياسي خالصاً بمفرده بـ 41 هدفاً في 50 مباراة، وهو رقم مذهل لا يبدو تحطيمه متوقعاً في القريب العاجل.

لكن مهمة صلاح لا تبدو سهلة بالنظر إلى مستوى الغريم إيفرتون هذا الموسم، إذ يحتل التوفيز المركز السادس برصيد 22 نقطة، وبشباك منيعة لم تهتز سوى 15 مرة في 13 مرحلة.