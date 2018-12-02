ترقب كبير لقرعة يورو 2020

شعار يورو 2020

=للمرة الأولى في تاريخ كأس أوروبا، تستعد 12 دولة للمشاركة في القرعة الخاصة بتصفيات نسخة 2020 اليوم في دبلن، وعينها على أفضلية اللعب على أرضها في حال بلوغها نهائيات البطولة التي يشارك فيها 24 منتخباً.

وستقام النسخة المقبلة من البطولة القارية بين 12 يونيو و12 يوليو في 12 مدينة من 12 دولة مختلفة، على أن يستضيف ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة الإنجليزية لندن، مباراتي الدور نصف النهائي، إضافة إلى المباراة النهائية.

وإضافة إلى لندن، ستقام مباريات البطولة التي تحتفل بعيدها الـ 60 في أمستردام (هولندا)، وباكو (آذربيجان)، وبلباو (إسبانيا)، وبوخارست (رومانيا)، وبودابست (المجر)، وكوبنهاغن (الدنمارك)، ودبلن (إيرلندا)، وغلاسكو (اسكتلندا)، وميونيخ (ألمانيا)، وروما (إيطاليا)، وسانت بيترسبيرغ (روسيا).

ويشارك في قرعة الأحد 55 منتخباً أوروبياً ستوزع على 10 مجموعات، بواقع 5 مجموعات من 5 منتخبات والخمس الأخرى من 6 منتخبات، على أن يتأهل من التصفيات الأول والثاني من كل مجموعة.

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وتقام التصفيات بين مارس ونوفمبر 2019.

ويمكن للقرعة أن تسفر عن وقوع منتخبين من الدول التي تستضيف مدنها النهائيات كحد أقصى في مجموعة واحدة، لمنح هذه الدول الـ 12 الفرصة لضمان خوض مباراتين على أرضها في دور المجموعات من النهائيات.

وتسعى إنجلترا إلى أن تكون أكبر المستفيدين من عامل الأرض في حال تمكنها من عبور دور المجموعات، اذ إضافة إلى المباراة النهائية ومباراتي نصف النهائي، يستضيف ملعب ويمبلي ثلاث مباريات ضمن دور المجموعات، إضافة إلى مباراة واحدة في الدور ثمن النهائي.