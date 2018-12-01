أهداف مباراة ساوثهامبتون ومانشستر يونايتد 2-2 الدوري الإنجليزي

لاعبو يونايتد يحتفلون بهدف هيريرا (الثاني من اليمين)

تعادل مانشستر يونايتد مع مستضيفه ساوثهامبتون بهدفين لمثلهما ضمن منافسات المرحلة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف صاحب الضيافة الأول في الدقيقة 13 بعد تمريرة من مايكل أوبافيمي ليسدد ستيوارت أرمسترونغ داخل الشباك.

وفي الدقيقة 20 ضاعف سيدريك سواريس الفارق لصالح القديسين بركلة حرة أودعها ببراعة في شباك الحارس دافيد دي خيا.

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وفي الدقيقة 33، بدأ روميلو لوكاكو طريق تقليص الفارق بعد تلقيه تمريرة من ماركوس راشفورد، وعاد راشفورد في الدقيقة 39 وقدم تمريرة حاسمة أهدت آندير هيريرا هدف التعادل.

وفشل الطرفان في تسجيل أهداف أخرى خلال الشوط الثاني لتبقى النتيجة على حالها.

بهذا، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 22 نقطة في المركز السابع، فيما يقبع ساوثهامبتون في المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط.