غضب جزائري جراء استبعاد بونجاح

بغداد بونجاح

عبرت وسائل الإعلام الجزائرية عن استيائها الشديد جراء تجاهل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لبغداد بونجاح نجم السد واستبعاده من قائمة اللاعبين المرشحين لجوائزه، رغم تألقه الواضح ولفته الأنظار، خاصة أنه يتسيّد قائمة هدافي العالم للعام 2018 على حساب أكبر نجوم الكرة العالمية.

بينما ضمت القائمة الموسعة 34 لاعباً من بينهم 15 لاعباً عربياً، وضمت أربعة لاعبين جزائريين هم رياض محرز، ويوسف بلايلي، وعبد المؤمن جابو، وياسين براهيمي.

وقالت صحيفة "الهداف" الجزائرية أن إقصاء بونجاح أو "تغييبه" من طرف كاف يثير الكثير من التساؤلات حول المعايير التي يستند إليها الاتحاد الإفريقي خلال إعداد قوائم اللاعبين المرشحين لجوائزه، مثلما حدث في مرات سابقة، خاصة مع اللاعبين الجزائريين باستثناء جائزة عام 2016 التي نالها محرز عن جدارة واستحقاق بعد أن قاد ناديه السابق ليستر سيتي لتحقيق لقب تاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز، فضلاً عن الكثير من الألقاب والجوائز الفردية.

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وتألق بونجاح هذا العام سواء مع السد أو مع منتخب الجزائر، حيث سجل لحد الآن 32 هدفاً في دوري نجوم قطر، ويحتل صدارة الهدافين خلال 12 مباراة، كما سجل مع المنتخب 7 أهداف خلال 19 مباراة، فضلاً عن تتويجه بلقب هداف دوري أبطال آسيا برصيد 13 هدفاً.

وحقق بونجاح مفاجأة مدوية هذا العام، حين تصدر قائمة هدافي العالم برصيد 52 هدفاً سجلها في مختلف المسابقات، متفوقاً على كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ونيمار ونجوم آخرين.