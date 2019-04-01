آليغري: مشاركة رونالدو أمام أياكس محتملة

إصابة رونالدو

أكد ماسيميليانو آليغري المدير الفني ليوفنتوس أن النجم كريستيانو رونالدو بات قريباً للغاية من العودة للملاعب من جديد عقب إصابته الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها المدرب خلال مؤتمر صحفي وأكد خلالها أن الأيام القادمة ستشهد حسم موقف الهداف البرتغالي النهائي من المشاركة في مواجهة أياكس أمستردام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال آليغري: "يعمل كريستيانو من أجل العودة في أقرب وقت ممكن، أتمنى أن يكون مستعداً لمواجهة أياكس، ستكون مباراة صعبة للغاية.

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"يبدو أفضل بشكل واضح من خلال الاختبار الذي خضع له اليوم، وساق تحسنت، سيكون هناك فحص سريري آخر لمعرفة مدى استجابته.

"لا يزال أمامنا تسع أيام حتى يوم المباراة، سيكون لدينا الوقت لنقيم كل شيء بشكل كامل، لكننا سنأخذ كامل حذرنا في التعامل مع الإصابة".

يذكر أن تقارير سابقة رجحت ألا يلحق رونالدو بمباراة ذهاب ربع النهائي.