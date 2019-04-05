آليغري يتحلى بالإيجابية بخصوص مشاركة رونالدو أمام أياكس

كريستيانو رونالدو

أبدى ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس تفاؤله بوجود “مؤشرات إيجابية” حول مشاركة النجم كريستيانو رونالدو في المواجهة المرتقبة ضد أياكس أمستردام ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع القادم.



ولم يشارك رونالدو مع فريق السيدة العجوز منذ تسجيله “هاتريك” في مرمى أتلتيكو مدريد في إياب ثمن النهائي الشهر الماضي، قلب من خلاله تأخر فريقه ذهاباً 0-2، إلى فوز في الإياب (3-0).



وأراح أليغري رونالدو في المباراة التالية محلياً ضد جنوى (خسرها يوفنتوس بثنائية نظيفة)، قبل أن يتعرض البرتغالي إلى إصابة عضلية خلال مباراة مع منتخب بلاده ضد صربيا في تصفيات يورو 2020.

وقبل أقل من أسبوع على المباراة المقررة الأربعاء، أعرب أليغري عن ثقته بقدرة رونالدو على التواجد في ملعب يوهان كرويف أرينا، وقال في مؤتمر صحفي عشية استضافة ميلان في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي: “ثمة مؤشرات جيدة لرونالدو قبل المباراة ضد أياكس”.

ميسي الأكثر تهديفاً في تاريخ دوريات أوروبا الخمس الكبرى

أياكس يريد آلينيا ضمن صفقة دي ليخت

تصنيف فيفا: بلجيكا الأقوى عالمياً وتونس تتصدر عربياً

رئيس يويفا يطالب الحكام بإيقاف المباريات عند وجود عنصرية

راكيتيتش: برشلونة يحترم مانشستر يونايتد

وسيغيب رونالدو عن لقاء السبت ضد ميلان الرابع الذي يكافح لانتزاع بطاقة التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، كما غاب عن مباراتي فريقه ضد إيمبولي وكالياري.

وقال أليغري الذي لم يخسر فريقه سوى مرة واحدة في الدوري المحلي هذا الموسم: “لن نحتفل إلا عندما نحرز اللقب. إحراز اللقب ثماني مرات توالياً ليس بالأمر السهل لا سيما مع أرقام مماثلة”.

وقاد أليغري يوفنتوس إلى الثنائية المحلية في المواسم الأربعة الماضية وإلى نهائي دوري الأبطال مرتين، قبل الخسارة أمام فريقين إسبانيين هما برشلونة في 2015 وريال مدريد في 2017.