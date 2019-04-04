أياكس يريد آلينيا ضمن صفقة دي ليخت

كارليس آلينيا

يسعى أياكس للحصول على خدمات كارليس آلينيا، لاعب برشلونة، في إطار مفاوضات التعاقد مع قائد الفريق الهولندي ماتياس دي ليخت.

ويسعى البارسا لضم الدولي الهولندي بعد إتمام التعاقد مع فرينكي دي يونغ مقابل 75 مليون يورو بجانب المتغيرات.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن أياكس لا يمانع الشراكة مع برشلونة شرط الحصول على لاعبين من الفريق الأول مثل آلينيا.

وأوضحت أنّ النادي الهولندي قد يحصل على النجم الشاب على سبيل الإعارة إلى جانب جان كلير توديبو، بينما قد يتعاقد برشلونة مع دي ليخت على سبيل الإعارة لمدة موسمين مع أحقية الشراء.

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وأشارت إلى أن النادي الكتالوني قد يوافق على الصفقة لمنح آلينيا فرصة المشاركة أكثر في منافسات أوروبية.

وكان آلينيا قد صعد رسمياً إلى برشلونة في يناير الماضي وحصل على القميص رقم 21.

يذكر أن التقارير الصحفية أشارت إلى رغبة أياكس في استعارة ريكي بويج من الرديف لموسم.