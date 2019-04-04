راكيتيتش: برشلونة يحترم مانشستر يونايتد

إيفان راكيتيتش

أشاد إيفان راكيتيتش نجم وسط برشلونة بما يقدمه أولي غونار سولشاير المدرب الجديد لمانشستر يونايتد في الأشهر الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الدولي الكرواتي وشدد خلالها على ضرورة احترام يونايتد بعد العودة التاريخية لهم أمام باريس سان جيرمان.

وقال راكيتيتش: "شاهدنا كم هم جيدون ونعلم أن الأندية الإنجليزية قوية، يمر مانشستر يونايتد بفترة جيدة للغاية حالياً.

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"سجلوا ثلاثة أهداف أمام باريس سان جيرمان وعلينا أن نحترم تلك العودة الكبيرة في النتيجة، كانوا منظمين وقاتلوا من أجل تحقيق الفوز بوجود عدد كبير من الشباب.

"المدير الفني الجديد لهم يعرف مزاياهم بشكل كبير، هم يقومون بما يبرعون فيه بالفترة الأخيرة وعلينا أن نحترمهم".

يذكر أن برشلونة سيحل ضيفاً على مانشستر يونايتد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء القادم في ملعب أولد ترافورد.