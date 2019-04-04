تصنيف فيفا: بلجيكا الأقوى عالمياً وتونس تتصدر عربياً

منتخب بلجيكا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، تصنيفه الشهري لأقوى المنتخبات عن أبريل الجاري، والذي احتفظ فيه المنتخب البلجيكي بالصدارة، في حين قفز منتخب إنجلترا إلى المركز الرابع.

وبينما تمسك منتخب بلجيكا بصدارة التصنيف متقدماً على المنتخب الفرنسي (الثاني) والبرازيل (الثالث)، تقدم منتخب الأسود الثلاثة إلى رابع مراكز فيفا، بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 1647.

وتراجع منتخب كرواتيا إلى المركز الخامس، متفوقاً على منتخب أوروغواي الذي ارتقى للمركز السادس بـ 1613 نقطة، قبل نظيره البرتغالي الذي هبط للمركز السابع.

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وحافظت منتخبات سويسرا وإسبانيا والدنمارك على مراكزها بين الـ 10 الكبار من الثامن إلى العاشر على الترتيب. وعلى المستوى العربي، حافظ منتخب تونس على الصدارة في المركز 28 عالمياً، يليه المنتخب المغربي الذي هبط مركزين ليحتل المركز الـ 45، بينما جاء المنتخب المصري في المركز الـ 57.

وجاء المنتخب الإماراتي في المركز الخامس عربياً والسادس آسيوياً والـ 67 عالمياً، وحل المنتخب السعودي في المركز السابع عربياً وآسيوياً والـ 72 عالمياً.