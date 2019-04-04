رئيس يويفا يطالب الحكام بإيقاف المباريات عند وجود عنصرية

أليكساندر تشيفرين

قال أليكساندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أنه سيتم إبلاغ الحكام بضرورة التحلي بالشجاعة وإيقاف المباريات عندما يتعرض أي لاعب لإهانة عنصرية.



ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن تشيفرين قوله في مؤتمر: "من أجل المساواة في اللعبة" وأقيم في ملعب ويمبلي: "سنتحدث إلى الحكام مجدداً ونبلغهم بالتحلي بالثقة وعدم الخوف من التصرف".



تأتي تصريحات تشيفرين في الوقت الذي تصدرت فيه أزمة الهتافات العنصرية، التي أطلقتها جماهير كالياري أمام مهاجم يوفنتوس الشاب مويس كين، الصفحات الأولى للصحف الإيطالية الصادرة أمس بشكل طغى على الحديث عن فوز يوفي على كالياري 2-0 واقترابه خطوة جديدة من الفوز بلقب المسابقة للموسم الثامن على التوالي.



وسجل كين (19 عاماً) الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 85 ليقف بعدها فاتحاً ذراعيه في مواجهة الجماهير التي هتفت وأطلقت صافرات الاستهجان ضده في وقت سابق من المباراة. كما تعرض بليز ماتويدي لاعب وسط يوفنتوس، الذي ينتمي أيضاً لأصول أفريقية مثل كين، لهتافات وإهانات عنصرية من الجماهير.



وعبر تشيفرين عن شعوره بالخجل من حدوث وقائع عنصرية في قارة أوروبا بالفترة الأخيرة.

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وقال رئيس يويفا: "اشعر بالخجل أنه هنا في أوروبا لا يمر أسبوع واحد دون حدوث واقعة عنصرية في ملعب لكرة القدم سواء على مستوى الهواة أو مستوى المحترفين. اشعر بالخجل من استخدام حركات متطرفة لرياضتنا باعتبارها أداة لرسائل الكراهية والتعصب".



وطالب غريغ كلارك رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الذي تحدث بعد تشيفرين، بعدم التساهل نهائياً مع العنصرية وتسهيل الأمور على الحكام لإيقاف أي مباراة وإلزام اللاعبين بترك الملعب في حال حدوث تصرف عنصري.



وقال كلارك، بعد تعرض لاعبي إنجلترا لمعاملة عنصرية في مونتينيغرو الأسبوع الماضي، أنه يجب التصديق على قواعد أكثر صرامة للتصدي للعنصرية.



وتسمح القواعد حالياً للحكم بإيقاف المباراة إذا حدث تصرف عنصري له تأثير قوي وبمشاركة حشد من الجماهير.



وقال كلارك: "لا يجب أن يكون هناك أي اتصال لتقييم الموقف إن كان قوياً بشكل كافٍ. لا يمكن التساهل مع العنصرية على الإطلاق".



وواجه داني روز مدافع إنجلترا صيحات تقلد صوت القردة خلال الفوز 5-1 على مونتينيغرو في مباراة بتصفيات يورو أوروبا 2020، كما تعرض رحيم ستيرلينغ لإهانات عنصرية.



وقال كلارك أن القواعد مخصصة للهتافات الجماعية، لكن يجب على الحكم التدخل حتى إذا صدر الفعل العنصري من شخص واحد.



وشدد كلارك على ضرورة التحقيق في كل واقعة بدلاً من الاكتفاء بتقارير الحكام، مع الاستعانة بتكنولوجيا الفيديو وخبراء قراءة لغة الشفاه.