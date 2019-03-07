آليغري يرد على شائعات رحيله عن يوفنتوس

ماسيميليانو آليغري

أكد ماسيميليانو آليغري المدير الفني ليوفنتوس أنه على وفاق تام مع إدارة النادي عقب انتشار أنباء حول وجود خلافات بين الطرفين.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني، وكشف خلالها أنه قرر مع إدارة يوفي مناقشة عقده الجديد الصيف المقبل.

وقال آليغري: "بالنسبة لكم أنتم الصحفيين تقومون بعملكم، لكن هل من الطبيعي لمدرب يتصدر فريقه الدوري ولديه فارق 16 نقطة ولا يزال ينافس في دوري أبطال أوروبا أن يغادر؟

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"تربطني علاقة جيدة وتفاهم كبير مع إدارة يوفنتوس، اجتمعت مع الرئيس (أندريا آنييلي) أمس وقررنا أن نتحدث عن عقدي الجديد نهاية الموسم".

وعن مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا: "لدينا جميع عوامل النجاح التي تجعلنا نحقق الفوز الثلاثاء المقبل، ومباراة مدريد منحتنا إلهاماً كبيراً قبل مواجهة العودة".

يذكر أن يوفنتوس سقط بشكلٍ مفاجىء خارج أرضه بهدفين دون رد ذهاباً على ملعب واندا ميتروبوليتانو ولم يظهر لاعبوه بالمستوى المطلوب وعلى رأسهم النجم كريستيانو رونالدو الذي جرى استقطابه خصيصاً من أجل الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن البيانكونيري منذ أكثر من عقدين.