تيليغراف: كلوب غير مهتم بتدريب ريال مدريد

يورغن كلوب

يدخل يورغن كلوب مدرب ليفربول ضمن الأسماء المرشحة للعمل في ريال مدريد خلفاً لسانتياغو سولاري وفقاً لتقارير بريطانية.

وخرج ريال الثلاثاء الماضي من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، بعد خسارته الصادمة من أياكس أمستردام 1-4 على أرضه ووسط جماهيره.

وعجلت الهزيمة من رحيل سولاري، نظراً للنتائج المحبطة للفريق على جميع المستويات.

وأكدت صحيفة "تيليغراف" البريطانية تواجد كلوب ضمن قائمة تضم مرشحين آخرين للإشراف على ريال مدريد.

وتضم القائمة أيضاً كلاً من جوزيه مورينيو وماسيميليانو آليغري وماوريسيو بوتشيتينو.

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وأوضحت "تيليجراف" أن المدرب الألماني يعد المرشح الأول لدى فلورينتينو بيريز رئيس النادي الإسباني، إلا أن كلوب لا يفكر بالرحيل عن ليفربول في الوقت الحالي، ويسعى للالتزام بعقده الممتد حتى 2022.

ويأتي ذلك تمسكاً منه بالعمل على نجاح مشروعه مع الريدز، والوصول بالفريق إلى منصات التتويج.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر، كما يمتلك فرصة في بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله دون أهداف مع بايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ 16.