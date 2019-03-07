ريبيري: بايرن ميونيخ لا يخشى ليفربول

فرانك ريبيري

أكد فرانك ريبيري نجم بايرن ميونيخ جاهزيته للمشاركة في المباراة المرتقبة أمام ليفربول في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وغاب الجناح الفرنسي عن مواجهة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي، وشارك في الدقائق الأخيرة بسبب تأخره عن الالتحاق ببعثة البافاري بسبب مولوده الجديد.

وقال ريبيري في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "المباراة أمام ليفربول في غاية الأهمية وأنا متحفز، اللعب في دوري الأبطال له شعور وأجواء خاصة.

تيليغراف: كلوب غير مهتم بتدريب ريال مدريد

سوسو يقترب من العودة لإنجلترا

رسمياً: استدعاء ميسي لتمثيل الأرجنتين بعد غياب طويل

نجوم برشلونة يهنئون أياكس بإقصاء ريال مدريد

نيمار يهاجم التحكيم بعد سقوط سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد

"أتمنى أن أشارك، لكن القرار في يد المدرب (نيكو) كوفاتش، تربطني به علاقة قوية، وبيننا احترام وثقة كبيرة.

"ليفربول قوي، لكننا بايرن ونخوض اللقاء على أرضنا، لا نخشاهم، ونمر بفترة ممتازة وكلنا ثقة، أثق في انتصارنا والعبور".

وكان لقاء الذهاب قد انتهى على وقع التعادل السلبي في ملعب آنفيلد بليفربول قبل أسبوعين.