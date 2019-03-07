سوسو يقترب من العودة لإنجلترا

سوسو

يواجه ميلان خطر فقدان نجمه سوسو بعد تعثر مفاوضات توقيعه على عقد جديد.

ويرتبط الجناح الإسباني بعقد مع الروسونيري يمتد حتى يونيو 2022، وسط اهتمام كبير بالحصول على خدماته من قبل توتنهام وتشيلسي مع وجود أفضلية لسبيرز في خطف الصفقة.

وأكدت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية أن سوسو غير راضٍ عن عرض ميلان، والذي يقضي بحصوله على 3.4 مليون جنيه استرليني سنوياً، وهو ما يقل بشكل كبير عن مطالب صاحب الـ 25 عاماً الذي يطمح بتقاضي 4.3 مليون جنيه.

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وسيواجه تشيلسي صعوبة كبيرة لضم النجم الإسباني، كونه يعاني عقوبة الحرمان من ضم أي لاعبين جدد خلال فترتي الانتقالات القادمتين، بانتظار الرد على استئنافه للعقوبة، وهو ما يترك توتنهام وحده في السباق، إذ يمكنه ضم اللاعب مقابل 32.7 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائي في عقده.

ويقدم سوسو موسماً مقبولاً مع ميلان حيث سجل 6 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى في 29 مباراة.