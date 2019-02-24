آليغري: يوفنتوس قادر على بلوغ ربع نهائي دوري الأبطال

ماسيميليانو آليغري

اعتبر ماسيميليانو آليغري مدرب يوفنتوس أن بطل إيطاليا في المواسم السبعة الأخيرة لا يزال يحظى بـ "فرص فعلية" لبلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته في ذهاب ثمن النهائي بثنائية نظيفة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويستعد يوفي ونجمه كريستيانو رونالدو لاستضافة فريق العاصمة الإسبانية في مباراة الإياب الشهر المقبل، أملاً في قلب خسارة الذهاب والعبور إلى الدور المقبل من المسابقة التي يبحث فريق السيدة العجوز عن لقبه الأول فيها منذ عام 1996 عندما توج للمرة الثانية.

وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي أمس السبت: "أمر واحد مؤكد، في 12 مارس سنكون مستعدين... أعتقد أننا نحظى بفرص فعلية للتأهل.

"في 12 مارس سنكون أمام تحدٍ كبير، سنستعد له بحماسة وبأعلى مستوى من الأدرينالين، ستكون أمسية كبيرة وسنبذل كل ما هو ممكن للعبور، علينا الاعتصام بالصمت والعمل".

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وأضاف: "للصحف والمشجعين حق الانتقاد عندما نخسر، يتمرن اللاعبون بشكل جيد، لكن في كرة القدم كما في الحياة، الأمور ليست وردية على الدوام... علينا تحويل تلك الخسارة الى فرصة للنجاح في أمر استثنائي".

ويعول يوفنتوس بشكل كبير على أفضل لاعب في العالم خمس مرات رونالدو القادم في صيف عام 2018 من ريال مدريد مقابل نحو 100 مليون يورو، لقيادته نحو لقب قاري يبحث عنه الفريق منذ 23 عاماً، رغم بلوغه المباراة النهائية خمس مرات منذ تتويجه للمرة الأخيرة.

وقال آليغري: "رونالدو هو أفضل لاعب في العالم ويعكس صفاءه على كامل غرف الملابس... قدم مباراة جيدة في مدريد".

ورغم فشل النجم البرتغالي في هز شباك أتلتيكو مدريد، إلا أن وسائل الإعلام الإيطالية ما زالت تؤمن بقدرته على التوهج من جديد، ومساعدة يوفنتوس على التأهل إلى الدور المقبل.