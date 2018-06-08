أبيدال يخطط لجلب غريزمان إلى برشلونة

أنتوان غريزمان

يخطط إيريك أبيدال، السكرتير الفني الجديد لبرشلونة التعاقد مع أنتوان غريزمان هداف أتلتيكو مدريد رغم صعوبة إتمام الصفقة.

وتولى الظهير الفرنسي السابق مهمة السكرتير الفني في البارسا خلفاً لروبرتو فيرنانديز الذي سيرحل بانتهاء عقده في 30 من الشهر الجاري.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن مهمة أبيدال الأولى تتمثل بإقناع مواطنه برفض التجديد مع الروخيبلانكوس والانضمام إلى برشلونة.

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وأوضحت أن الأمر يبدو صعباً بسبب عرض أتلتيكو مدريد الأخير والذي يمنح غريزمان راتباً يصل إلى 23 مليون يورو صافية من الضرائب سنوياً، وهو ما لم يتمكن برشلونة من تقديمه.

وأشارت إلى أن أبيدال تربطه علاقة قوية بغريزمان، وأنه سيحاول حسم الصفقة في الفترة القادمة.

وكان غريزمان قد أعلن أنّه سيحسم موقفه النهائي حيال مستقبله قبل انطلاق كأس العالم، فيما لن يتمكن البارسا من ضمه سوى مطلع الشهر القادم بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده الحالي والمقدرة بمبلغ 100 مليون يورو.