رئيس مورسيا: جوتي سيتولى تدريب ريال مدريد

جوتي

أعلن فيكتور غالفيز رئيس ريال مورسيا عن تولي جوتي تدريب ريال مدريد خلفاً لزين الدين زيدان.

ورحل المدير الفني الفرنسي عن بطل أوروبا بعد تحقيق 9 ألقاب خلال موسمين ونصف.

وقال غالفيز في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية: "اتفقت مع جوتي على تدريب ريال مورسيا بداية من الموسم المقبل، وكان من المقرر مقابلته يوم الخميس الماضي.

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"اتفقنا تقريباً على كل شيء، ولكنه تراجع عن الأمر بعد استقالة زيدان لأنه سيتولى تدريب ريال مدريد.

"لو أجل زيدان استقالته لأسبوع لكان جوتي وقّع مع مورسيا، لكنّه تراجع ليتولى تدريب الملكي".

يذكر أن زيدان هو أول مدرب يحقق لقب دوري أبطال أوروبا لثلاثة مواسم على التوالي.