كونتي ينضم لقائمة المرشحين لتدريب ريال مدريد

أنتونيو كونتي

كشفت تقارير إيطالية بأن أنتونيو كونتي مدرب تشيلسي بات أحدث الأسماء التي تم ترشيحها لقيادة ريال مدريد الموسم القادم.

ورحل زين الدين زيدان مدرب ريال عن منصبه بشكل مفاجىء ليفتح باب التكهنات حول خليفته.

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن ريال مدريد وضع كونتي ضمن قائمة المرشحين للمنصب الشاغر، لأن عقليته الانتصارية وألقابه المتعددة تجعله مرشحاً قوياً.

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وأكد التقرير أن المدير الفني الإيطالي لا يرغب في التفاوض مع ريال مدريد حالياً بسبب رغبته بعدم الإخلال بعقده مع تشيلسي.

وينتظر كونتي أن يحسم رومان آبراموفيتش مالك تشيلسي، موقفه من إقالته ودفع تعويض مادي له، أو الإبقاء عليه الموسم المقبل.

وُرشحت عدة أسماء لتولي تدريب الفريق الملكي أبرزها ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام، وجوتي لاعب الفريق السابق.

وسبق لكونتي التتويج مع تشيلسي ويوفنتوس بلقب الدوري في إنجلترا وإيطاليا.