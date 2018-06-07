رسمياً: كوشتا ينضم إلى يوفنتوس بصورة نهائية

دوغلاس كوشتا

فعّل يوفنتوس خيار شراء دوجلاس كوستا من بايرن ميونيخ ليصبح أول صفقة للبيانكونيري هذا الصيف.

وانضم صاحب الـ 27 عاماً إلى بطل إيطاليا صيف عام 2017 نظراً لعدم اقتناع كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن السابق به.

وأعلن يوفنتوس التعاقد مع الدولي البرازيلي بصورة نهائية مقابل 40 مليون يورو، على أن يتم دفعها خلال عامين ماليين.

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وخاض كوشتا 47 مباراة بقميص يوفي الموسم الماضي وحقق معه لقبي الدوري والكأس في إيطاليا.

ويتواجد كوشتا حالياً مع منتخب البرازيل استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم من خلال مباراة ودية أمام نظيره النمساوي قبل أن يخوض أول مباراة له في المونديال أمام غريمه السويسري.