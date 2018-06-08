أغويرو: لا أفكر بالرحيل عن مانشستر سيتي

سيرجيو أغويرو

أكد سيرجيو أغويرو، هداف مانشستر سيتي التاريخي، استمراره مع الفريق نافياً شائعات عودته لأتلتيكو مدريد.

وأكدت تقارير اقتراب الدولي الأرجنتيني من الرحيل عن صفوف بطل إنجلترا جراء خلافات مع مدربه بيب غوارديولا.

ورد أغويرو على ما تم تناقله في تصريحات نقلتها صحيفة "دايلي مايل" البريطانية: "علاقتي بغوارديولا جيدة ولا يوجد أي خلاف بيننا.

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"كل موسم تظهر الشائعات التي تربطني بالرحيل عن مانشستر سيتي ويكون دائماً لها علاقة بمدريد سواء ريال أو أتلتيكو، لكن هذا غير صحيح.

"عقدي يمتد مع مانشستر سيتي حتى 2022، ورغم حبي لأتلتيكو مدريد لأنه الفريق الذي بدأت فيه أوروبياً، لكني مستمع مع السيتيزنز".

ويتواجد أغويرو حالياً في معسكر الأرجنتين استعداداً لكأس العالم والمشاركة في مجموعة تضم أيضاً منتخبات آيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.