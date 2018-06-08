إبراهيموفيتش: تسبب اسمي باستبعادي عن تشكيلة السويد

زلاتان إبراهيموفيتش

كشف زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجيليس غالاكسي، أن عدم امتلاكه لاسم سويدي تقليدي كلفه عدم التواجد في كأس العالم هذا الصيف.

وفضل ياني أندرسون، مدرب منتخب السويد، عدم استدعاء "إبرا" للمونديال، وفسر الأمر بسبب عدم رغبته في الإخلال بتوازن المجموعة المتواجدة طوال التصفيات.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي": "هذه هي العقلية السويدية، فأنا لا أملك اسماً سويدياً تقليدياً.

"لا أمارس السلوكيات السويدية المعتادة، ورغم ذلك أملك سجلاً مع المنتخب.

أغويرو: لا أفكر بالرحيل عن مانشستر سيتي

رسمياً: كوشتا ينضم إلى يوفنتوس بصورة نهائية

رئيس مورسيا: جوتي سيتولى تدريب ريال مدريد

أهداف مباراة البرتغال والجزائر 3-0 الودية

ملخص مباراة إنجلترا وكوستاريكا 2-0 الودية

"هذه هي الحفلة الأكبر في عالم كرة القدم، كأس العالم، جميع الكبار حاضرون وزلاتان لا، كان من الواجب أن أتواجد معهم".

وواصل: "فزت بما فزت ولعبت في صفوف أياكس، ويوفنتوس، وإنتر، وبرشلونة، وميلان، وباريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد، وغالاكسي".

وأتم: "إذا كنت لا أعرف كيفية الفوز، فكيف لعبت إذا في تلك الفرق وفزت، صدقني، أنا أعرف كيف أفوز وكيف أحقق الانتصار بشكل جيد".

يذكر أن إبراهيموفيتش لم يشارك مع منتخب السويد منذ بطولة يورو 2016، علماً بأن الفريق يشارك في المونديال الروسي ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات ألمانيا والمكسيك وكوريا الجنوبية.