أرباح قياسية لبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد ما زال الأغنى

فريق بايرن ميونيخ

أعلن بايرن ميونيخ أمس أنه سجل حجم أعمال قياسي بلغت قيمته 657.4 مليون يورو (752 مليون دولار)، في السنة المالية الماضية، منها 624.3 مليون يورو كعائدات وفرها فريق كرة القدم بمفرده، كما حقق صافي ربح خالص الضرائب بقيمة 22 مليون يورو، خلال موسم 2017-2018، محافظاً بذلك على موقعه كأغنى نادٍ محلي.

وكان العملاق البافاري، أحد أبرز الأندية عالمياً، قد أعلن تحقيق إيرادات وصلت إلى 640.5 مليون يورو في السنة المالية 2016-2017.

وكشف بايرن أن دخله ارتفع بنسبة 355 في المائة، منذ أن أصبح قسم كرة القدم بالنادي كياناً منفصلاً عام 2002؛ حيث كان حجم أعمال النادي قد بلغ 176 مليون يورو قبل 16 عاماً.

وقال كارل هاينتز رومينيغه، الرئيس التنفيذي للنادي: "يمكن لبايرن ميونيخ الشعور بالرضا بشكل كبير إزاء نتائج السنة المالية 2017-2018.

"فإلى جانب النجاح الرياضي الذي حققه الموسم الماضي من خلال التتويج بلقب الدوري الألماني، وقطع مشوار جيد في دوري الأبطال، فهذه النتائج (المالية) تثبت أن بايرن ميونيخ قضى عاماً جيداً من الجانب الاقتصادي أيضاً".

ويعد بايرن ميونيخ النادي الأكثر ثراء في ألمانيا، كما أنه من بين الأندية الأكثر ثراء على مستوى أوروبا.

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وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات توحي بأن بايرن بصدد إنفاق كثير من الأموال الصيف المقبل، من أجل تعزيز صفوفه؛ خاصة بعد التراجع الذي يشهده الموسم الحالي حيث أنه يحتل حالياً المركز الخامس في الدوري المحلي بعد 11 مرحلة، بفارق سبع نقاط عن المتصدر بوروسيا دورتموند.

وكانت مصادر مقربة من النادي البافاري قد أشارت إلى أنه لن يلجأ لتفعيل بند الشراء المدرج في عقد مهاجمه خاميس رودريغيز، مما يلزم الأخير بالعودة إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن المدير الفني لريال مدريد، سانتياغو سولاري، يرى أن عودة رودريغيز تشكل دعماً قوياً لفريقه الموسم القادم، لكن الصحيفة أكدت أيضاً أن يوفنتوس يرغب منذ فترة طويلة في ضم الدولي الكولومبي.

وعودة لإيرادات الأندية، تمسك مانشستر يونايتد، عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز، بتوقعاته الكاملة للسنة المالية للإيرادات والأرباح الأساسية، رغم التراجع في الربع الأول، الذي من ضمن أسبابه أنه خاض عددا أقل من المباريات على أرضه.

وكان بطل إنجلترا 20 مرة يتوقع أن تتراوح الإيرادات بين 615 و630 مليون جنيه استرليني، على أن تتراوح الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والمصاريف واستهلاك الديون بين 175 و190 مليون جنيه، في السنة المالية 2018-2019.

وبلغت إيرادات أول ثلاثة أشهر من السنة المالية الجديدة وحتى 30 سبتمبر 135 مليون جنيه (173 مليون دولار)، مقابل 143.7 مليون جنيه قبل عام واحد، وفقاً لما أعلنه النادي مؤخراً.

ورغم تراجع نتائج يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، إلا أنه ما زال المتربع على عرش أغنى أندية كرة القدم في العالم، متفوقاً على عملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.