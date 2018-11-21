دورتموند يترقب تخلي برشلونة عن ديمبيلي

عثمان ديمبيلي

يترقب بوروسيا دورتموند تخلي برشلونة عن جناحه عثمان ديمبيلي الصيف المقبل من أجل الحصول على مكاسب مالية من صفقة انتقاله.

ويعاني الدولي الفرنسي رفقة النادي الكتالوني بعد خلافاته المستمرة وتأخره عن التدريبات، مما استدعى استبعاده أمام ريال بيتيس.

وقالت صحيفة "فيلت" الألمانية أن قيمة انتقال ديمبيلي إلى برشلونة بلغت 105 ملايين يورو إلى جانب 40 مليون يورو على شكل إضافات أخرى.

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وأشارت إلى أنه بحال رحيل الفرنسي الشاب قبل انتهاء عقده مع البارسا، فإن النادي سيدفع قيمة الإضافات كاملة أي حوالي 40 مليون يورو.

وبموجب العقد بين برشلونة ودورتموند فإن النادي الإسباني يدفع 10 ملايين يورو عن التأهل لدوري أبطال أوروبا و5 ملايين أخرى نظير الفوز باللقب.

وكانت تقارير قد أكدت أن ديمبيلي لن يتعرض لأي عقوبة في المستقبل بحال لم يكرر أخطاءه وتأخره المتكرر عن التدريبات.