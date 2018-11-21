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إيطاليا تعود للتصنيف الأول وألمانيا تهبط للثاني في تصفيات يورو 2020

إيطاليا تعود للتصنيف الأول وألمانيا تهبط للثاني في تصفيات يورو 2020
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