إيطاليا تعود للتصنيف الأول وألمانيا تهبط للثاني في تصفيات يورو 2020

شعار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)

تضحت معالم تصنيف المنتخبات التي ستشارك في تصفيات يورو 2020 المقبلة بعد انتهاء مباريات دور المجموعات الخاص بدوري الأمم الأوروبية.

وتؤثر نتائج مباريات دوري الأمم على تصنيف المنتخبات في قرعة يورو 2020، إذ يتم منح بطاقات عبور مباشرة عبر المسابقة الجديدة للبطولة المقبلة.

وستهبط ألمانيا للمرة الأولى في تاريخها للتصنيف الثاني في تصفيات البطولة القارية بعدما كانت من ضمن أسوأ المنتخبات على صعيد النتائج في دوري الأمم بحصدها نقطتين فقط.

وأعطت نتائج دور المجموعات الأفضلية للمنتخب الإيطالي للعودة للتصنيف الأول بعدما كان في الثاني خلال البطولات الأخيرة، مما كلفه الغياب عن كأس العالم 2018.

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ويضم التصنيف الأول منتخبات إيطاليا- فرنسا - البرتغال - بولندا - إنجلترا - سويسرا - كرواتيا - إسبانيا - بلجيكا - هولندا.

بينما يضم التصنيف الثاني المنتخبات التالية: ألمانيا - البوسنة والهرسك - النمسا - آيسلندا - جمهورية التشيك - روسيا - الدنمارك - السويد - أوكرانيا - ويلز.

وستقام القرعة النهائية لتحديد المجموعات الـ 10 للتصفيات في الثاني من ديسمبر المقبل في العاصمة الإيرلندية دبلن.

ويتأهل 20 منتخباً مباشرة من التصفيات ليورو 2020، بواقع منتخبين عن كل مجموعة، فيما تعبر أربعة منتخبات إضافية من خلال دوري الأمم.