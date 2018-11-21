باريس سان جيرمان يكشف تفاصيل إصابتي نيمار ومبابي

مبابي ونيمار

أعلن باريس سان جيرمان بعض التفاصيل عن إصابة نجميه كيليان مبابي ونيمار جونيور.

ولم يحدد البيان الصادر من النادي الباريسي مدة إصابة الثنائي أو موعد عودتهما للملاعب.

وتعرض نيمار لإصابة في الفخذ أمس خرج بسببها بعد 8 دقائق من لقاء منتخب بلاده البرازيلي أمام نظيره الكاميروني، فيما تعرض مبابي لإصابة في الكتف في لقاء منتخب بلاده الفرنسي أمام منتخب أوروغواي الودي أمس.

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وتم تحديد إصابة نجمي الفريق وفقاً لبيان النادي الباريسي، إذ تعرض نيمار لإصابة بشد في عضلة الفخذ، ومبابي بكدمة في كتفه الأيمن.

وينتظر بطل فرنسا تحديد مدى تعافي الثنائي من الإصابة وتحديد العلاج المطلوب خلال 48 ساعة.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع تولوز في الدوري الفرنسي، ثم ليفربول ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، وهو اللقاء الأهم في موسم الفريق الحالي.